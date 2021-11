VHSL Second Round

Class 4, Region D

George Washington (Danville) 40, Western Albemarle 8

Salem 55, Louisa County 7

Class 2, Region B

Stuarts Draft 33, Clarke County 3

Class 1, Region B

William Campbell forfeits vs. Riverheads

Buffalo Gap 44, Central (Lunenburg) 20

