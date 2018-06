Connor Burgess Vaults into Lead at 82nd Kenridge Invitational

First round leader Hunter Wolcott is tied for second place at -4

Back-to-back rounds of 66 have vaulted Connor Burgess into the lead heading into the final round of the 82nd Kenridge Invitational at Farmington Country Club.

The rising sophomore at Virginia Tech is at 8-under par for the tournament, and has a 4-shot advantage.

Burgess trailed Hunter Wolcott by one stroke heading into the day, but the first round leader posted a 1-over par 71 on Saturday.

The junior at Tennessee is tied with Vanderbilt sophomore Luke Zieman and Keith Decker for second place at 4-under par.

The six-time champion, Decker, shot a 67 on Saturday.

Burgess, Decker, Wolcott, and Zieman will all play in the final group together on Sunday.

The leaders will tee off at 12:20 PM at Farmington Country Club.

82nd Kenridge Invitational

Second Round Leaderboard

1 Connor Burgess -8 66 66 132

T2 Hunter Wolcott -4 65 71 136

T2 Keith Decker -4 69 67 136

T2 Luke Zieman -4 66 70 136

T5 Jacob Cook -3 68 69 137

T5 James Mishoe IV -3 69 68 137

T7 Alex Sleeker -2 72 66 138

T7 Brandon Berry -2 69 69 138

T7 Jeffrey Long -2 70 68 138

T7 Justin Young -2 73 65 138

T7 Morgan Egloff -2 67 71 138

T12 Allen Hamilton -1 73 66 139

T12 Brian Bassett -1 68 71 139

T12 Davis Lamb -1 71 68 139

T12 Jay Kirchdorfer -1 68 71 139

T16 Connor Messick E 72 68 140

T16 Fitz Woodrow E 71 69 140

T16 Matt Liston E 70 70 140

T16 Nick Biesecker E 68 72 140

T16 William Walker III E 74 66 140

T21 Marshall Meisel +1 72 69 141

T21 Ryan Hammer +1 74 67 141

T21 Ryan Muthiora +1 71 70 141

T24 Lee Fisher +2 73 69 142

T24 Max Siegfried +2 74 68 142

T24 Nick Wilkins +2 72 70 142

T24 Sachin Kumar +2 72 70 142

T24 William Byrd +2 70 72 142

T29 Billy Peel +3 75 68 143

T29 Jimmy Angel +3 71 72 143

T29 Joey Jordan +3 73 70 143

T29 Mike Mitchell +3 71 72 143

T29 Rich Buckner +3 72 71 143

T29 Zach Russell +3 73 70 143

T35 Bryce Johnson +4 73 71 144

T35 Buck Brittain +4 71 73 144

T35 Chip Savarie +4 74 70 144

T35 Cooper Collins +4 74 70 144

T35 Fadhli Soetarso +4 71 73 144

T35 Ian Hildebrand +4 75 69 144

T35 Jimmie Massie +4 77 67 144

T35 Jimmy Delp +4 72 72 144

T35 Kurtis Grant +4 69 75 144

T35 Sam McNamara +4 71 73 144

T35 Tom Crow +4 68 76 144

T35 Turner Lisle +4 74 70 144

T47 Luke Schaap +5 75 70 145

T47 Nathan Chuwait +5 75 70 145

T47 Parker Williams +5 72 73 145

T47 Peter Gasperini +5 75 70 145

T47 Scott Reisenweaver +5 71 74 145

T52 Adam Gray +6 74 72 146

T52 Alston Newsom +6 73 73 146

T52 Jack Montague +6 72 74 146

T52 Jake DeZoort +6 75 71 146

T52 Palmer Sadlowski +6 73 73 146

T52 Pete Toole +6 73 73 146

T52 Taylor Ratliff +6 72 74 146

T52 Trey Wren +6 74 72 146

T60 Brendan Peel +7 77 70 147

T60 Chris Lane +7 74 73 147

T60 Eli Charron +7 74 73 147

T60 Leon Roday +7 72 75 147

T60 Matthew Barnes +7 74 73 147

T60 Will Snyder +7 73 74 147

T66 Bill Calfee +8 76 72 148

T66 Carter Toms +8 70 78 148

T66 Joseph Allen +8 73 75 148

T66 Keenan Hickton +8 76 72 148

T66 Nick Little +8 73 75 148

T71 Ben Ramsey +9 74 75 149

T71 Bruce Stouffer +9 77 72 149

T71 Bun Bundred +9 76 73 149

T71 Clifford Foster +9 76 73 149

T71 Dudley Payne III +9 78 71 149

T71 Graham Johnson +9 76 73 149

T71 Nick Stubbe +9 77 72 149

T71 Parker See +9 74 75 149

T71 Scott Campbell +9 76 73 149

T71 Zach Norris +9 73 76 149

T71 Zach Smith +9 75 74 149

T82 Dave Partridge +10 73 77 150

T82 Ike Alexander +10 73 77 150

T82 Philip Mahone +10 73 77 150

T82 Zack Henry +10 76 74 150

T82 Zeke Shen +10 76 74 150

T87 Austin Fockler +11 77 74 151

T87 Greg Graham +11 77 74 151

T87 Jimmy Kirchdorfer +11 76 75 151

T87 Mike Reese +11 77 74 151

T91 Cam Barackman +12 78 74 152

T91 Cornell Beans +12 81 71 152

T91 Neil Davis +12 78 74 152

T91 Seward Totty +12 74 78 152

T95 Dan Hosek +13 78 75 153

T95 Kyle Bailey +13 77 76 153

T95 Parker Wingfield +13 77 76 153

T98 Jack Bergstrom +14 76 78 154

T98 Robby McKetta +14 80 74 154

T100 Chandler Wilkins +15 79 76 155

T100 Michael Reed +15 78 77 155

T102 Jordan Weitz +16 76 80 156

T102 Lars Lassen +16 78 78 156

104 Kevin Dillard +17 76 81 157

T105 John Heyser +18 81 77 158

T105 Quinn Boyle +18 80 78 158

T107 Chris Coyer +19 81 78 159

T107 Jamie Agnew +19 79 80 159

T107 Tim Morris +19 75 84 159

T110 Bill Apple +20 78 82 160

T110 George Riser +20 83 77 160

T110 Matthew Angelelli +20 80 80 160

T110 Wesley Sherrill +20 81 79 160

114 Sean DeWitt +21 85 76 161

115 Mark Krebs +22 79 83 162

T116 Art Locke +23 82 81 163

T116 Rick Bendall +23 83 80 163

T118 Brent Holsten +24 81 83 164

T118 Matt Koeman +24 82 82 164

120 Jim Malone +26 87 79 166

121 Joe Bonistalli +27 87 80 167

T122 Ben Fallica +28 85 83 168

T122 Drew McDonough +28 82 86 168

T124 Evan Powers +29 86 83 169

T124 Jared Woodson +29 87 82 169

T124 JP Christen +29 81 88 169

T127 Ray Suttle +32 89 83 172

T127 David Carroll +32 85 87 172

129 Bee Beecroft +36 84 92 176

130 David Givnish +41 85 96 181

Z DNF Greg Bales - 77 NS Z DNF

Z DNF Hunter Milligan - 87 NS Z DNF

Z DNF Steven Peterson - NS 162 Z DNF

NS Pat Tallent - NS NS

NS Scott Lamond - NS NS