Tuesday's High School Sports Regional Playoff Scores & Highlights

GIRLS LACROSSE

4A Region Championship

Monticello 19, Hanover 7

BOYS SOCCER

5D Region Semifinals

Albemarle 7, Potomac 2



4D Region Semifinals

Charlottesville 4, Bassett 0



3B Region Semifinals

James Monroe 3, William Monroe 1

3C Region Semifinals

Spotswood 3, Fluvanna 1

GIRLS SOCCER

5D Region Semifinals

Albemarle 2, Massaponax 1

3B Region Semifinals

Spotsylvania 2, William Monroe 0

3C Region Semifinals

Monticello 2, Spotswood 0

(MHS earns spot in state tournament for first time ever)

Western Albemarle 7, Liberty-Bedford 0

BASEBALL

5D Region Semifinals

Potomac 12, Albemarle 8

3B Region Semifinals

Spotsylvania 2, William Monroe 1

4B Region Semifinals

Dinwiddie 3, Louisa County 2 (F/10)

3C Region Semifinals

Western Albemarle 6, Turner Ashby 2

Fluvanna 9, Spotswood 4

SOFTBALL

3B Region Semifinals

William Monroe 8, Culpeper 0

BOYS LACROSSE

4A Region Championship

Midlothian 11, Western Albemarle 9