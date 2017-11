VHSL & VISAA High School Football Playoff Seeding & Pairings

VHSL

Class 5, Region D

8) Orange County (5-5) vs. 1) Brooke Point (8-2)

6) Albemarle (5-5) vs. 3) Harrisonburg (7-3)

Class 4, Region B

6) Courtland (6-4) vs. 3) Louisa County (10-0)

Class 4, Region D

5) Charlottesville (7-3) vs. 4) E.C. Glass (7-3)

Class 3, Region B

5) Culpeper (4-6) vs. 4) Spotsylvania (4-6)

Class 3, Region C

8) Turner Ashby (2-8) vs. 1) Heritage-Lynchburg (9-1)

7) Rustburg (3-7) vs. 2) Brookville (8-2)

6) Waynesboro (4-6) vs. 3) Monticello (8-2)

5) Rockbridge Co. (6-4) vs. 4) Spotswood (7-3)

Class 2, Region A

8) Brunswick (3-7) vs. 1) Goochland (10-0)

Class 2, Region B

8) Strasburg (5-5) vs. 1) Clarke Co. (9-1)

7) Buffalo Gap (6-4) vs. 2) Central-Woodstock (10-0)

6) George Mason (5-4) vs. 3) R.E. Lee (9-1)

5) East Rockingham (7-3) vs. 4) Luray (9-1)

Class 1, Region B

5) Stonewall-Jackson (0-10) vs. 4) Altavista (2-8)

1) Riverheads (8-2) FIRST ROUND BYE

VISAA