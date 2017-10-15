Virginia Amber Alert: Woodbridge Police Search for Abducted Teen

Virginia Amber Alert: Woodbridge Police Search for Abducted TeenPosted: Updated:
Virginia State Police
AMBER ALERT:
CALL 7037926500 OR 911 IF SEEN:
- DARK HONDA CIVIC, POSSIBLY HATCHBACK.
- Last seen 14807 DANVILLE RD WOODBRIDGE.
- U/F,16YR,5'02,125LB,BRO EYES,BRO HAIR,SINAHI AGUILAR CRUZ
- U/M,21YR,BROWN EYES,BLACK HAIR,ROBERTO MEDRANO SEGOVIA.
THE VIRGINIA STATE POLICE AND VIRGINIA MISSING CHILDREN CLEARINGHOUSE HAVE ISSUED AN AMBER ALERT FOR A CHILD ABDUCTION ON BEHALF OF THE PRINCE WILLIAM COUNTY POLICE IN WOODBRIDGE ON 10/15/2017 AT 01:43 AM.
THE PRINCE WILLIAM COUNTY POLICE IS LOOKING FOR SINAHI AGUILAR CRUZ, WHI, female, AGE 16 years old, HEIGHT 5 feet 02 inches, WEIGHT 125 lbs, WITH BRO EYES AND STRAIGHT, LONG BRO HAIR, WEARING WHITE WITH PURPLE STRIPE LONG SLEEVE shirt, DENIM JEANS pants, LIGHT COLOR JACKET.
THE CHILD IS BELIEVED TO BE IN EXTREME DANGER AND WAS LAST SEEN AT 14807 DANVILLE RD, WOODBRIDGE, VA.
THE CHILD IS LIKELY ABDUCTED BY ROBERTO MEDRANO SEGOVIA, HISP, male, AGE 21 years old, WITH BROWN EYES AND SHORT BLACK HAIR wearing BLACK V-NECK TSHIRT shirt, BLUE DENIM BAGGY JEANS pants, WHITE NIKE JORDANS shoes.
VICTIM TAKEN AGAINST HER WILL, BELIEVED TO BE IN THE COMPANY OF MR MEDRANO SEGOVIA. THEY MAY BE TRAVELING IN A DARK HONDA CIVIC, POSSIBLY HATCHBACK.
PLEASE CONTACT THE PRINCE WILLIAM COUNTY POLICE AT (703)792-6500 OR THE VIRGINIA STATE POLICE AT 1-800-822-4453 (1-800-VACHILD).
YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT www.vaamberalert.com