State Police Searching for Missing Woman from Chesapeake

Press Release from Virginia State Police:
THE VIRGINIA STATE POLICE HAS ISSUED A SENIOR ALERT ON BEHALF OF THE CHESAPEAKE POLICE DEPARTMENT ON JUNE 3, 2017 AT 1743 HOURS
THE CHESAPEAKE POLICE DEPARTMENT IS LOOKING FOR JUANITA COFFIELD, RACE: WHITE, SEX: FEMALE, AGE 76 YEARS OLD, HEIGHT 5’5”, WEIGHT 115 lbs., WITH BLUE EYES AND BROWN HAIR. SHE WAS LAST SEEN ON JUNE 3, 2017, AT 0530 HOURS WHEN SHE LEFT HER RESIDENCE AT 1820 BENEFIT ROAD, CHESAPEAKE, VIRGINIA, ON FOOT. SHE WAS WEARING A WHITE BASEBALL TEE-SHIRT WITH RED SLEEVES/COLLAR, BLUE EMOJI’S PANTS, AND KNOWN TO WEAR A FAUX PEARL BRACELET AND A CROSS PENDANT AND ONE TO THREE NECKLACES.
THE MISSING SENIOR SUFFERS FROM A COGNITIVE IMPAIRMENT AND THE DISAPPEARANCE POSES A CREDIBLE THREAT TO HER HEALTH AND SAFETY AS DETERMINED BY THE INVESTIGATING AGENCY.
PLEASE CONTACT THE CHESAPEAKE POLICE DEPARTMENT WITH ANY INFORMATION REGARDING HER WHEREABOUTS AT 757-382-6161 OR DIAL 911 FROM WITHIN THE CITY OF CHESAPEAKE.
THE SUBJECT MAY BE IN OR AROUND THE CHESAPEAKE VIRGINIA AREA ON FOOT.
YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT http://www.vasenioralert.com/